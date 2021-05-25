Американцы уверены в провале Байдена на предстоящей встрече с Путиным

Global Look Press / Jim LoScalzo - Pool via CNP

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена станет катастрофой для США. Такой прогноз озвучили иностранные пользователи Сети.

Лидеры двух стран встретятся 16 июня в Женеве, двухсторонний саммит станет первым с момента вступления Байдена в должность. Американцы обеспокоены этим событием из-за поведения своего президента, который часто забывает или путает факты и падает на трапе самолета, передает "ПолитРоссия".

"Это будет катастрофа. Он просто не президент и выглядит довольно слабым", — отметил юзер.

"Это будет встреча мощного русского льва и сонного американского ягненка", — заметил пользователь.

Американцы также усомнились, сможет ли Байден общаться Путиным без шпаргалок и суфлеров. Они заметили, что американскому президенту понадобится помощь нескольких помощников, чтобы "оставаться в вертикальном положении".