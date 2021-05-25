Горбачев назвал саммит Путина и Байдена встречей всемирного значения

Global Look Press / Friedemann Kohler

Встреча президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена будет иметь важное значение для всего мира, заявил экс-председатель Верховного совета СССР Михаил Горбачев.

Кремль ранее подтвердил, что российско-американская встреча на высшем уровне состоится. Переговоры запланированы на 16 июня, они пройдут на территории Швейцарии. Горбачев в беседе с ТАСС назвал предстоящую беседу позитивным событием для Москвы и Вашингтона.

"Я неистребимый оптимист, считаю, что надо говорить с самыми трудными, самыми сложными партнерами, идти к доверию", — отметил он.

Глава Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков ранее назвал запланированную встречу Путина и Байдена хорошим сигналом, сообщает сайт 360tv.ru.