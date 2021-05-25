Немецкий политолог Рар допустил появление нового союза Белоруссии и России

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После инцидента с самолетом Ryanair в Минске трудно точно спрогнозировать, как дальше будут развиваться события в Белоруссии. Возможно, республика создаст новый союз с Россией.

Немецкий политолог Александр Рар сказал об этом на пресс-конференции. Она была посвящена нападкам Запада на Белоруссию.

Ранее рейс Афины — Вильнюс экстренно сел в Минске из-за угрозы взрыва на борту. Опасения оказались неоправданными. Однако в ходе проверки паспортов среди пассажиров был выявлен один из основателей Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич. Стражи правопорядка задержали молодого человека.

Бурная реакция Запада на инцидент не заставила себя ждать. Пока призывы ввести санкции против республики раздаются из каждого угла европейского пространства, ЕС продолжает хранить молчание относительно случаев принудительной посадки самолетов по приказу США.

"Такое поведение ничем не оправдано <...> Запад надеется на то, что в Белоруссии (начнутся. — Прим. ред.) демонстрации", — прокомментировал немецкий политик Александр Рар в рамках эфира Федерального агентства новостей.

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В связи с этим эксперт допустил появление нового союза России и Белоруссии. Однако готовность Минска передать часть суверенитета вызывает вопросы.

"Я не знаю путь Белоруссии сейчас, может (появиться. — Прим. ред.) новый союз, захочет ли Белоруссия отдавать часть суверенитета России? Не знаю, на Западе считают, что авторитет подорвется", — добавил Рар.

Обсуждения прошли сегодня в пресс-центре Медиагруппы "Патриот". В ходе дискуссии участники обсудили атаки Евросоюза и других иностранных государств на Белоруссию после инцидента в Минске.