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Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) потребовал разобраться в убийстве мигранта по имени Кьяу Нейн Дин, которого расстреляли правоохранители.

Семья убитого канадца, который страдал психическим расстройством, провела несколько уличных акций, призывая разобраться в ситуации. ФБР обратил внимание на этот случай. Представители Фонда при содействии бизнесмена Евгения Пригожина пообещали помочь родственникам добиться справедливого наказания для сотрудника. Для этого властям направлено соответствующие письма.

Убийство Кьяу Нейн Дин произошло летом 2019 года. Сестра попросила полицейских помочь перевезти брата в госпиталь. При этом она предупредила о его диагнозе и заверила, что он не представляет никакой опасности. Однако уже в больнице в 54-летнего мужчину выстрелили несколько раз. При этом оперативники заявили, что Дин намеревался напасть на них с ножом. Однако, как говорит родственница убитого, кроме бутылки у него в руках ничего не было.

При этом обвинение офицерам до сих пор не предъявлены. Адвокат семьи Нил Чантлер отмечает, что в деле есть несколько непонятных нюансов. Инициативная группа, представляющая интересы ФБР, направила запросы министру общественной безопасности и ЧС Биллу Блэру, министру юстиции Дэвиду Ламетти и премьер-министру Канады Джастину Трюдо, в которых потребовала объяснить, почему убийцы до сих пор на свободе.