Сапега редактировала Telegram-каналы с данными сотрудников МВД

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Задержанная в Белоруссии россиянка София Сапега призналась, что редактировала Telegram-каналы с данными сотрудников МВД.

Девушка летела в самолете вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Пассажирский лайнер Ryanair экстренно сел в Минске, после чего Протасевич и Сапега были задержаны. Во время допроса россиянка призналась, что редактировала Telegram-каналы с данными сотрудников МВД. Пока она будет находиться в изоляторе, подведомственном КГБ.

Посольство России в Белоруссии ранее сообщило, что консул РФ провел встречу с близкими задержанной. Родственники Сапеги попросили предоставить ей адвоката. В скором времени дипломаты надеются получить консульский доступ к россиянке.