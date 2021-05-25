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Сапега редактировала Telegram-каналы с данными сотрудников МВД

Политика
  /   Обновлено: 25 мая 2021 20:42 100

Сапега редактировала Telegram-каналы с данными сотрудников МВД
pixabay.com  / 

Задержанная в Белоруссии россиянка София Сапега призналась, что редактировала Telegram-каналы с данными сотрудников МВД.

Девушка летела в самолете вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Пассажирский лайнер Ryanair экстренно сел в Минске, после чего Протасевич и Сапега были задержаны. Во время допроса россиянка призналась, что редактировала Telegram-каналы с данными сотрудников МВД. Пока она будет находиться в изоляторе, подведомственном КГБ.

Посольство России в Белоруссии ранее сообщило, что консул РФ провел встречу с близкими задержанной. Родственники Сапеги попросили предоставить ей адвоката. В скором времени дипломаты надеются получить консульский доступ к россиянке.

#задержание #telegram #сапега
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