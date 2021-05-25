Бывший депутат Гудков запугивает дачников ответственностью за выращивание петрушки

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Тема с якобы запретом на выращивание в России петрушки стала возможностью для экс-депутата Геннадия Гудкова напомнить о себе. Таким способом он еще больше дискредитировал себя.

Гудков недавно отметился гневным постом в Twitter. Он возмущался, почему власти РФ якобы запретили гражданам выращивать петрушку и предупредили о наказании.

Между тем, запрет на культивирование именно кудрявой петрушки связан с решением Роспотребнадзора. Ведомство в 2011 году включило это растение в список содержащих наркотические и другие сильнодействующие вещества. При этом, традиционную "листовую петрушку обыкновенную" никто не запрещал. Именно ее люди употребляют в пищу. Разумеется, об этом в посте беглого экс-политика нет ни слова.

Главный редактор интернет-издания World Economy Александр Сосновский считает, что высказывание Гудкова — попытка привлечь к себе внимание. Публикация беглого политика может рассматриваться как манипуляция сознанием дачников и огородников. Ведь они, порой, не разбираются в правовых нюансах. О Гудкове в России почти все забыли, вот он и пытается так "освежить" о себе память, сообщал ФАН.

Писатель и блогер Илиас Меркури обеспокоен психическим здоровьем экс-депутата. Он констатировал, что последние публикации и высказывания Гудкова носят абсурдный характер. Меркури также акцентировал внимание на проблему с оперативностью бывшего политика. Гудков поднимает темы, о которых в медийной сфере почти забыли. Блогер допускает, что сложности с восприятием у того могут быть связаны с возрастом.