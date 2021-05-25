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Главу Жилагентства Колпинского района подозревают в получении 7,5 млн рублей за "крышу"

Происшествия
  /   Обновлено: 25 мая 2021 20:31 99

Главу Жилагентства Колпинского района подозревают в получении 7,5 млн рублей за «крышу»
Невские Новости  / Степан Яцко

Петербургская чиновница может получить внушительный срок за покровительство местному предпринимателю.

Руководитель Жилищного агентства Колпино вместе с бывшим заместителем главы администрации получили более 7,5 млн рублей от местного бизнесмена за общее покровительство и заключение всех необходимых актов при осуществлении предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Силовики задержали женщину и провели обыски в Жилагентстве. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой. Если ее вина будет доказана, то чиновнице грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

#взятка #арест #петербург #полиция
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