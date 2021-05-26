Сатановский: Лукашенко переиграл Запад, в конце концов он заметет и Тихановскую

instagram.com / @evgeniisatanovskii

Запад всегда стремится заставить кого-то другого таскать для себя каштаны из огня. На этот раз Франция с истинно европейской бесхитростностью предложила Евросоюзу вступить в диалог с Россией по поводу ситуации в Белоруссии.

Об этом, по своему обыкновению иронично рассуждает российский политолог Евгений Сатановский, напоминая, что не так давно бывший президент США Дональд Трамп пытался убедить Россию, что она должна привести Китай в российско-американский договор СНВ-III (о сдерживании стратегических наступательных воору3жений в третьей редакции). При этом Трамп, руководствуясь той же логикой, что и французский президент Эммануэль Макрон сейчас, стремился чужими руками таскать каштаны из огня.

«Интересно, когда наши европейцев с этой их идиотской идеей пошлют, они против нас за это очередные санкции придумают? Или в этот раз Белоруссией ограничатся?», — интересуется эксперт.

При этом, по его словам, совершенно непонятно, почему просвещенные европейцы так уверены, что Россия, чьи отношения с Западом были испорчены именно по их инициативе, теперь кинется помогать им разгребать связанные с Белоруссией проблемы. Пускай сами разбираются или остаются «в непонятках», что им теперь делать с белорусским лидером Александром Лукашенко, Москву это беспокоить не должно.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

«Дал европейцам Батька по физиономии, прибрав их опорного ставленника под свою юрисдикцию, так и молодец. Еще и Тихановскую рано или поздно заметет», — предсказал Сатановский.

И можно быть уверенным, что никто на Западе за нее не заступится, хотя и будут протестовать, морочить всем вокруг головы и требовать отпустить Светлану Тихановскую на свободу. Также, возможно, ужесточат санкции и опять назовут Александра Лукашенко «последним диктатором Европы».

Но при этом европейцы не сделают ничего реального, потому что давно разучились проводить спецоперации, подобные той, которую организовал в свое время Скорцени, чтобы выкрасть Муссолини, а ничто другое здесь и не поможет.

И виноват в этом, кто угодно, только не Россия, заключает Евгений Сатаеновский. Поэтому Западу просто пора перестать играть в подобные игры, но он, наверное, и этого уже не может.

pixabay.com / JanClaus

Напомним, ранее Евросоюз резко осудил произошедший в Белоруссии в минувшее воскресенье инцидент с посадкой следовавшего из Афин в Вильнюс самолета компании Ryanair, на борту которого якобы находилась бомба.

После посадки самолета в минском аэропорту и проверки выяснилось, что сообщение о минировании лайнера было ложным. Однако при этом оказалось, что среди пассажиров находится Роман Протасевич, которого в Белоруссии разыскивают по обвинению в организации массовых беспорядков. В результате мужчина был задержан.

В Евросоюзе произошедшее назвали актом «государственного терроризма», забыв о том, что это не первый подобный случай в истории.