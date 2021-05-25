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Попытка Украины нанести воздушный удар по полуострову Крым обернется для нее крахом: Россия разгромит украинские ВВС в течение 24 часов. Такое мнение выразили эксперты китайского издания Sohu.

Аналитики обратили внимание, что за последние годы обстановка в Киеве значительно ухудшилась. При этом украинские политики не оставляют надежд по захвату российского полуострова, перекрывая Северо-Крымский канал и регулярно заявляя о намерении отобрать территорию силой.

«Украинское государство находится в совершенно невыгодном положении перед Россией, и при этом в Киеве продолжают мечтать о захвате Крыма», — приводит содержание статьи издание «ПолитРоссия».

В Sohu не исключили, что Киев попытается обрушить воздушный удар по Крыму, поэтому Россия должна быть к этому готова. Спровоцировав конфликт, Украина затем обратится за помощью к странам — участницам НАТО. В дальнейшем члены военного блока могут вовлечься в противоборство, последствия которого будут глобальными.

wikipedia.org / Ukraine – NATO Commission chaired by the President

Что касается готовности самого Киева, то ВВС страны по-прежнему используют советское оружие — истребителей Су-27 и МиГ-29, штурмовиков Су-25 и фронтовых бомбардировщиков Су-24. Большая часть самолетов находится в плохом техническом состоянии, поскольку после 2014 года покупка запчастей к ним из России была ограничена.

«Текущее состояние ВВС Украины близко к краху. <…> Они смогут выставить против России лишь несколько десятков самолетов», — полагают эксперты.

По мнению аналитиков, Киев не может надеяться на победу над Москвой в небе. Воздушное дерби продлится не более 24 часов: за это время старые советские истребители будут уничтожены, а страны НАТО даже не успеют среагировать и оперативно помочь Украине.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ