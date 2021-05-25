Sohu: Россия отразит воздушную атаку Украины на Крым за 24 часа

Попытка Украины нанести воздушный удар по полуострову Крым обернется для нее крахом: Россия разгромит украинские ВВС в течение 24 часов. Такое мнение выразили эксперты китайского издания Sohu.
Аналитики обратили внимание, что за последние годы обстановка в Киеве значительно ухудшилась. При этом украинские политики не оставляют надежд по захвату российского полуострова, перекрывая Северо-Крымский канал и регулярно заявляя о намерении отобрать территорию силой.
«Украинское государство находится в совершенно невыгодном положении перед Россией, и при этом в Киеве продолжают мечтать о захвате Крыма», — приводит содержание статьи издание «ПолитРоссия».
В Sohu не исключили, что Киев попытается обрушить воздушный удар по Крыму, поэтому Россия должна быть к этому готова. Спровоцировав конфликт, Украина затем обратится за помощью к странам — участницам НАТО. В дальнейшем члены военного блока могут вовлечься в противоборство, последствия которого будут глобальными.
Что касается готовности самого Киева, то ВВС страны по-прежнему используют советское оружие — истребителей Су-27 и МиГ-29, штурмовиков Су-25 и фронтовых бомбардировщиков Су-24. Большая часть самолетов находится в плохом техническом состоянии, поскольку после 2014 года покупка запчастей к ним из России была ограничена.
«Текущее состояние ВВС Украины близко к краху. <…> Они смогут выставить против России лишь несколько десятков самолетов», — полагают эксперты.
По мнению аналитиков, Киев не может надеяться на победу над Москвой в небе. Воздушное дерби продлится не более 24 часов: за это время старые советские истребители будут уничтожены, а страны НАТО даже не успеют среагировать и оперативно помочь Украине.
«Истребители НАТО могут взлетать только из Польши и Румынии, расстояние очень большое, а времени слишком мало. Румынский аэропорт по-прежнему находится под огневой мощью Черноморского флота России и крымских тактических ракет класса "земля-земля". Киев не дождется помощи от Запада», — подытожили китайские эксперты.