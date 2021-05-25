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Минский суд арестовал россиянку Софью Сапегу

Происшествия
  /   Обновлено: 25 мая 2021 19:51 83

Минский суд арестовал россиянку Софью Сапегу
pixabay.com  / 

Ближайшие два месяца жительница России Софья Сапега, задержанная вместе с Романом Протасевичем, проведет в СИЗО КГБ. Дело в отношении нее расследует ГСУ СК Республики Беларусь.

На допросе девушке предъявили подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния. При этом другие детали произошедшего с 23-летней Сапегой, возлюбленной сооснователя Telegram-канала Nexta Протасевича, не раскрываются.

Ранее сообщалось, что пара летела на самолете Ryanair, когда лайнер принудительно посадили в Минске из-за угроз о возможном "минировании". Роман Протасевич и Софья Сапега были задержаны.

#суд #арест #сапега
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