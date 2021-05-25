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Макрон призвал ЕС выработать новую стратегию развития отношений с Россией

Политика
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Макрон призвал ЕС выработать новую стратегию развития отношений с Россией
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Европейский союз должен выработать новую стратегию развития отношений с Россией. В ней должны сочетаться диалог и требовательность, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Своим мнением политик поделился в рамках пресс-конференции по итогам саммита ЕС. До конца следующего месяца Еврокомиссия должна подготовить доклад о взаимодействии с Москвой на протяжении последних нескольких лет. В документе авторы предложат новые механизмы выстраивания диалога с Россией.

"Нам необходимо определить как краткосрочную, так и долгосрочную стратегию в отношениях с Россией", — добавил Макрон.

Действующие санкции против России давно утратили и без того низкую эффективность. Важно помнить, что путь к европейской безопасности пролегает через "требовательные дискуссии" с Москвой, заключил французский лидер.

#россия #евросоюз #макрон
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