Серуканов объяснил, почему задержание Протасевича заставило либералов забыть о Навальном

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Юрист Виталий Серуканов объяснил бурную реакцию российских либералов на задержание одного из основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Ранее стало известно, что в Минске был задержан Роман Протасевич, который в Белоруссии обвиняется в создании экстремистского сообщества и призывах к массовым беспорядкам. При этом данное событие заставило российские либеральные СМИ забыть о находящемся в колонии Алексее Навальном, передает Федеральное агентство новостей.

Серуканов назвал закономерной данную ситуацию, отметив, что "прозападный либеральный мирок работает только по заказу западных спонсоров".

"И так будет бесконечно, по кругу. То есть никто там от чистого сердца к этим ситуациям не относится. Они просто их отрабатывают, что называется. Таков их мир — относиться ко всему сквозь призму пресловутого заказа, отработки отношений с западным миром", — пояснил он.

Серуканов отметил, что российские либералы понятия не имеют, кто такой Протасевич и не знакомы с обстоятельствами этого дела, однако они пытаются продемонстрировать Западу свою солидарность приверженность международной повестки.