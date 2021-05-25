Вице-губернатор Владимирской области попал под статью о картельном сговоре

kld.sledcom.ru / Пресс-служба Следственного комитета по Калининградской области

Следователи возбудили уголовное дело в отношении замглавы Владимирской области. Он подозревается в преступлении по статье 178 УК РФ.

В региональном СУ СКР считают, что чиновник был подстрекателем и пособником в ограничении конкуренции при участии в конкурсе на заключение госконтракта.

Фигурант с помощью угроз заставил двух участников торгов заключить картельное соглашение. Речь шла о госконтракте на 2 миллиарда рублей. Он добился своего: оба участника отказались во время конкурса снижать сумму за выполнение строительно-монтажных работ на автодороге. Учитывая нюансы законодательства, выиграл претендент, который первым подал заявку. Вторая организация выступает в таком случае субподрядчиком и выполняет половину работ, указанных в спецификации.