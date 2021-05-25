Глава Минприроды выступил за возвращение экологии в школы

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов выступил за возвращение в школы предмета «экология». В рамках первого Всероссийского молодежного форума «Экосистема» Козлов пообщался с участниками в неформальной обстановке. Один из активистов обратился к министру с предложением вновь обучать детей в школах бережному отношению к природе.

«Почему бы нет! Я с [министром просвещения Сергеем — прим. ред.] Кравцовым поговорю, — сказал Козлов под аплодисменты собравшихся. — То, что экология должна быть, это факт. Детей надо с младенчества учить. Раньше вот был предмет "природоведение". У нас даже Telegram-канал есть с таким названием. Подписывайтесь, кстати. Там интересно».

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Козлов обратил внимание, что его министерство готовит ряд проектов, связанных с образованием в рамках нацпроекта «Экология».

Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема» проходит на базе отдыха Торово под Череповцом с 23 по 27 мая. Организатор мероприятия — Росмолодежь совместно с правительством Вологодской области.