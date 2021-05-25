Бизнесмен Пригожин выиграл иск о защите репутации у соратника Навального

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Черемушкинский районный суд Москвы удовлетворил требования петербургского бизнесмена Евгения Пригожина по иску к соратнику скандального блогера Алексея Навального Владимиру Милову.

Как сообщила пресс-служба компании "Конкорд", заседание по иску предпринимателя о защите чести, достоинства и деловой репутации состоялось 25 мая. Поводом для обращения Пригожина в суд стало распространение Миловым оскорбительной и недостоверной информации о бизнесмене в Сети.

"Заслушав позиции сторон по делу и изучив представленные доказательства, суд принял решение удовлетворить следующие исковые требования: признать распространённые сведения недостоверными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца; обязать Милова удалить оспариваемые сведения из сети и опубликовать опровержение", — приводит выдержку из решения суда пресс-служба.

Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании Конкорд

Кроме того, суд обязал Милова выплатить Пригожину 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Соратник Навального также должен оплатить расходы по госпошлине.

Владимир Милов ранее пытался уклониться от ответственности за распространение недостоверных и порочащих петербургского бизнесмена сведений на канале "Навальный Live". Однако суд встал на сторону Пригожина и постановил взыскать с ответчика 350 тысяч рублей.