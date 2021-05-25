Раскрыта истинная причина аномального роста смертности на Украине

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Украина вновь может обновить антирекорд по смертности от коронавируса. За последний месяц в стране скончалось уже более 5 тыс. человек. Эксперты ожидают, что к концу мая это число превысит 6 тыс. или даже превзойдет худший показатель 2020 года, когда от инфекции умерло 6 205 украинцев. Об этом пишет интернет-издание «Украина.ру».

При этом авторы статьи задаются вопросом, насколько официальные данные Госслужбы статистики страны отражают «реальные масштабы смертности» в стране. Повод задуматься дала очередная демографическая сводка Госстата за март. Согласно ней, число жертв от COVID-19 увеличилось, а эпидемиологическая ситуация ухудшилась, несмотря на, казалось бы, более благоприятную обстановку.

«В начале этого года, когда эпидемия пошла на спад и исчез аномальный рост смертности, который позволял предполагать значительное число неучтенных жертв от ковида, <…> избыточная смертность <…> оказалась очень мала — 912 человек (рост на 1,6%)», — пишет издание.

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В феврале же избыточная смертность выросла до 7,4%, что в абсолютных цифрах составило 3 533 человека. Это практически совпало с количеством умерших от коронавируса в этом месяце по данным Госстата — 3 282.

«То есть можно было предполагать, что неучтенная смертность, связанная с эпидемией, была невелика», — сделали вывод эксперты.

Однако в марте ситуация заметно изменилась. От коронавируса (по официальным сведениям) умерло на 908 (12,6%) украинцев больше, чем по оперативным данным. В процентном соотношении рост смертности составил 29%, а по сравнению с 2020 годом — 34,4%, что стало худшими показателями за все время пандемии.

Другой вопрос, стоит ли избыточную смертность связывать с инфекцией, продолжили аналитики. По их мнению, для этого следует обратиться к доле официальных смертей от COVID-19 на фоне общей смертности.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

«Коронавирус стал причиной каждой девятой (11,1%) смерти в стране. Но, например, в Херсонской области этот показатель составил 4,3%, а во всех других областях с приростом смертности ниже 15% — от 5,7% до 9,8%», — приводят статистику эксперты.

Впрочем, в тех регионах, где было зафиксировано рекордное увеличение смертности, цифры иные. Так, в Ивано-Франковской области на инфекцию официально приходится 22% от общего числа смертей, в Закарпатье — 17,8%, в Киеве — 17,7%.

«Однако никто не слышал, чтобы в Киеве и трех западноукраинских областях в марте свирепствовало какое-либо еще заболевание, которое могло бы вызвать такой аномальный (59% и выше) рост смертности», — рассуждают в издании.

В этой связи аналитики полагают, что несоответствие статистики объясняется не чем иным, как отсутствием учета реальной смертности от коронавируса.