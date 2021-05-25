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В Берлине сообщили, что у ЕС нет данных о связи России с инцидентом с Ryanair

Политика
  /   Обновлено: 25 мая 2021 19:03 60

В Берлине сообщили, что у ЕС нет данных о связи России с инцидентом с Ryanair
pixabay.com  / 

Евросоюз не располагает информацией об участии Москвы в инциденте с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске.

Канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита Евросоюза заявила, что главы государств — членов ЕС провели дискуссию о возможном участии РФ в инциденте с самолетом Ryanair. По ее словам, у участников беседы не было соответствующих сведений.

"Мы, разумеется, затронули вопрос, причастна ли Россия к этому. У нас не было сведений, поэтому дальнейшего углубления (в тему. — Прим. ред.) не произошло", — сказала Меркель.

Она подчеркнула, что отношения Москвы и Брюсселя долго обсуждались на саммите без привязки к указанному инциденту в Минске.

#евросоюз #меркель #германия #ryanair
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