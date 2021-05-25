Портал Monavista Daily начал информационное сотрудничество с Медиагруппой «Патриот»

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Руководитель Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук заявил о начале информационного сотрудничества с крупным аналитическим порталом Monavista Daily.

Проект Monavista Daily представляет собой команду специалистов, которые занимаются поиском, проверкой и обработкой информации, а также созданием объективных и интересных статей. Портал является не только одним из основных в Татарстане. Издание работает на всей территории России и имеет постоянное представительство в Белоруссии, отметил Столярчук.

"Как и СМИ Медиагруппы «Патриот», портал специализируется на сборе экспертных мнений, классификации и анализе информации, касающейся ситуации в России и странах ближнего зарубежья, международной и региональной обстановки", — добавил глава Медиагруппы "Патриот".

Учредитель и главный редактор Monavista Daily Станислав Рахимов подчеркнул, что целью сотрудничества является завоевание лояльности читателей. Он также выразил надежду на долгое и плодотворное сотрудничество.