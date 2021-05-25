Скабеева возмутилась латвийскому предложению задержать белорусских хоккеистов

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Предложение депутата латвийского сейма Айгарса Бикше взять в заложники приехавших в Латвию на ЧМ по хоккею белорусских хоккеистов, стало эталонным примером европейской дипломатии.

Такое мнение в своем Telegram-канале высказала известная российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева, которая проиллюстрировала свои слова скриншотом скандального поста Бикше.

Ранее Бикше высказал в социальных сетях мнение, что, если Латвия должна более решительно и смело ответить на посадку в Минске летевшего из Афин в Вильнюс самолета Ryanair, на борту которого летел главред Telegram-канала Nexta Руслан Протасевич. Канал Nexta признан в Белоруссии экстремистским, а сам Протасевич обвиняется в организации массовых беспорядков в августе 2020 года, поэтому молодой человек был задержан.

На следующий день Латвия в знак протеста заменила на своей территории государственный флаг Белоруссии на бело-красное полотнище, ставшее символом оппозиции и признанного в стране экстремистским символом.

pixabay.com / Steve001

Однако, по мнению депутата Сейма Латвии Айгарса Бикше, ни замена флага, ни даже заморозка счетов сторонников белорусских властей не окажут на Минск должного влияния. Поэтому он предложил нанести более чувствительный удар – арестовать прибывших в Ригу на Чемпионат мира по хоккею белорусских спортсменов для того, чтобы обменивать их на «политзаключённых белорусского режима».

«Мы можем повлиять сильнее, чем мы думаем, просто это требует смелости. Нам нечего терять, мы уже потеряли слишком много свободы, самоуважения и гордости!» — предложил Бикше на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению депутата, захват белорусской команды станет «террористической вишенкой» на торте, тем более президент Белоруссии Александр Лукашенко любит хоккей.

Prt Scr Telegram / Skabeeva

Как отметила, комментируя эту идею Бикше, Ольга Скабеева, депутат продемонстрировал эталонный пример того, как европейцы представляют себе дипломатию.

Интересно, что именно Латвия накануне назвала действия белорусских властей «государственным терроризмом», хотя речь шла об экстренной посадке пассажирского самолета, получившего сообщение с угрозой взрыва.