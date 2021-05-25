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Дипломаты России в Риге раскритиковали местные власти за смену флагов на ЧМ по хоккею

Политика
  /   Обновлено: 25 мая 2021 18:29 79

Дипломаты России в Риге раскритиковали местные власти за смену флагов на ЧМ по хоккею
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Посольство России в Латвии выступило с критикой в адрес властей Риги за смену флага РФ на стяг Олимпийского комитета на чемпионате мира по хоккею.

Дипломатов возмутила переменчивая позиция рижских властей. Прежде они заявляли о правомерности использования символа при оформлении улиц столицы, однако сейчас приняли решение изменить флаги. При этом не было представлено никаких аргументов.

Действия Латвии демонстрируют непоследовательность и неумение держать слово. Кроме того, это похоже на попытку спровоцировать Москву, указано в сообщении посольства в Facebook.

#россия #латвия #посольство #флаг
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