Дипломаты России в Риге раскритиковали местные власти за смену флагов на ЧМ по хоккею

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Посольство России в Латвии выступило с критикой в адрес властей Риги за смену флага РФ на стяг Олимпийского комитета на чемпионате мира по хоккею.

Дипломатов возмутила переменчивая позиция рижских властей. Прежде они заявляли о правомерности использования символа при оформлении улиц столицы, однако сейчас приняли решение изменить флаги. При этом не было представлено никаких аргументов.

Действия Латвии демонстрируют непоследовательность и неумение держать слово. Кроме того, это похоже на попытку спровоцировать Москву, указано в сообщении посольства в Facebook.