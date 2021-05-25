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Московский суд назначил еще один крупный штраф компании Google

Происшествия
  /   Обновлено: 25 мая 2021 18:05 96

Московский суд назначил еще один крупный штраф компании Google
Global Look Press  / Andrea Ronchini

Компанию Google оштрафовали еще на два миллиона рублей. Решение о санкции вынес столичный суд. На этот раз штраф назначили за отказ удалить запрещенный контент.

Корпорация была признана виновной в совершении двух правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Ранее Роскомнадзор обязал Google за сутки удалить информацию, которую запрещено распространять на территории России. При этом в информационном поле сохраняется около 30% подобных адресов.

Компания уже получала штраф за выдачу запрещенных ссылок. Тогда размер штрафа составил 4 млн рублей.

#суд #google #штраф
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