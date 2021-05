Звезда «Форсажа» и реслинга Джон Сина обидел китайцев и попросил прощения

Звезда шоу WWE и фильма «Форсаж 9» Джон Сина извинился на китайском языке перед своими фанатами после того, как назвал Тайвань страной. Актер и боец заявил это тайваньскому телеканалу TVBS во время своего промо-тура, посвященному франшизе «Форсаж», что возмутило китайцев.

Однако не все китайцы поверили в искренность слов Сина — под его обращением уже более 5000 комментариев, многие из которых написаны в довольно резком и гневном тоне,

John Cena apologized in Chinese on Sina Weibo after calling Taiwan a country during an interview promoting Fast & Furious 9 pic.twitter.com/dzRKIYgEzL