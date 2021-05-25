Звезда «Форсажа» и реслинга Джон Сина обидел китайцев и попросил прощения

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Звезда шоу WWE и фильма «Форсаж 9» Джон Сина извинился на китайском языке перед своими фанатами после того, как назвал Тайвань страной. Актер и боец заявил это тайваньскому телеканалу TVBS во время своего промо-тура, посвященному франшизе «Форсаж», что возмутило китайцев.

«Привет, Китай! Меня зовут Джон Сина. Я участвую в рекламе «Форсаж 9». Я даю очень много интервью. И я допустил ошибку в одном из своих интервью <...> Я должен сказать что-то очень, очень, очень важное. Я люблю и уважаю Китай и китайский народ <...> Я очень, очень сожалею о своей ошибке. Я прошу прощения, я прошу прощения, мне очень жаль. Вы должны понимать, что я действительно люблю, действительно уважаю Китай и китайский народ. Мои извинения», — сказал Сина на китайском языке.

Однако не все китайцы поверили в искренность слов Сина — под его обращением уже более 5000 комментариев, многие из которых написаны в довольно резком и гневном тоне,

John Cena apologized in Chinese on Sina Weibo after calling Taiwan a country during an interview promoting Fast & Furious 9 pic.twitter.com/dzRKIYgEzL — Joe Xu (@JoeXu) May 24, 2021

«Скажите по-китайски, что Тайвань является частью Китая. Иначе мы не примем это», — сказал один пользователь. Этот комментарий получил более 3200 лайков.

Многие пользователи предположили, что извинения были наигранными, чтобы фильм не потерял сборы на одном из крупнейших рынков мира.

«То, что вы сказали в видео — ерунда. Вы не можете извлекать выгоду из Китая, а тем временем делать что-то во вред интересам Китая», — написал китайский пользователь.

Сложность отношений заключается в том, что Китай считает себя единственным правопреемником Китайской Республики, провозглашенной в 1911 году, и таким же единственным правопреемником считает себя Тайвань. Позиция «существует только один Китай» значит, что признание государства Тайваня означает автоматически непризнание КНР и наоборот. КНР считает, что провинция Тайвань необходима для сохранения территориальной целостности единого Китая.

Ранее американские коммунисты призвали США к капитуляции перед Китаем и к роспуску НАТО.