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Меркель заявила о готовности ЕС расширить санкции против Белоруссии

Политика
  /   Обновлено: 25 мая 2021 18:07 84

Меркель заявила о готовности ЕС расширить санкции против Белоруссии
wikipedia.org  / Пресс-служба Президента России

Саммит ЕС принял решение о расширении экономических санкций против Белоруссии и включении новых лиц и организаций в черный список. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По словам канцлера ФРГ, в ЕС убеждены, что при посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске были нарушены международные правила.

Меркель также подчеркнула, что у Евросоюза нет никаких данных о возможной причастности Российской Федерации к инциденту с экстренной посадкой самолета в Белоруссии.

#меркель #белоруссия #саммит ес
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