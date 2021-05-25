Меркель заявила о готовности ЕС расширить санкции против Белоруссии

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Саммит ЕС принял решение о расширении экономических санкций против Белоруссии и включении новых лиц и организаций в черный список. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По словам канцлера ФРГ, в ЕС убеждены, что при посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске были нарушены международные правила.

Меркель также подчеркнула, что у Евросоюза нет никаких данных о возможной причастности Российской Федерации к инциденту с экстренной посадкой самолета в Белоруссии.