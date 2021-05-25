Подходит по всем параметрам. Зачем Путину и Байдену нужна встреча в Женеве

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве (Швейцария). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В соответствии с достигнутой договорённостью Президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с Президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом», — говорится на сайте Президента РФ.

Ранее сразу три страны предложили свои дипломатические услуги для организации переговоров на высоком уровне: Австрия, Финляндия и Швейцария. Кроме того, рассматривались Исландия и Италия.

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В МИД Австрии заверили, что страна всегда готова к организации мероприятий такого плана. В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте напомнили, что именно в Хельсинки в середине июля 2018 года прошла первая полноформатная встреча Путина и экс-президента США Дональда Трампа.

Однако наиболее вероятным местом встречи двух политиков все-таки называли Швейцарию. Так, например, еще 17 мая газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источник, сообщала, что саммит может пройти в этой стране.

18 мая Путин заявил, что высоко оценивает нейтральный статус Швейцарии, как и ее посредническую роль в разрешении международных конфликтов и споров.

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Как объяснил «Политике Сегодня» главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров, выбрать нейтральную площадку для проведения саммита двух лидеров не так просто. Для этого государство должно соответствовать трем критериям.

«Страна должна быть нейтральной: не входить ни в один из блоков, занимать достаточно нейтральную позицию по отношению к России и иметь статус нейтральной державы, который бы подтверждался исторически. Из всех возможных вариантов объективно и субъективно подходит именно Швейцария. Поэтому текущая встреча основана на здравом расчете и учете всех параметров», — отметил эксперт.

Комментируя основные темы грядущих переговоров, собеседник издания предположил, что достаточно прочной базой для дальнейшего взаимодействия двух стран может стать защита окружающей среды. По мнению эксперта, вначале конфликтующим сторонам гораздо проще обсудить общие точки соприкосновения.

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«Обе страны придерживаются общих принципов в этой области. Лично у Джона Керри [спецпредставителя президента США по вопросам климата — прим. ред.] и Сергея Лаврова [главы МИД РФ] очень хорошие отношения, поэтому определенный прогресс может быть достигнут на уровне личных контактов», — объяснил историк-американист.

Немаловажный вопрос — углеводороды, а вместе с ними и дальнейшая судьба «Северного потока — 2», констатировал Петров. Ведь на кону не только огромные средства, которые будут перенаправляться за счет работы трубопровода, но и будущая геополитическая карта мира.

«Либо ситуация будет отложена, либо США будут настаивать на жестких мерах или же будут какие-то другие договоренности. Это важный вопрос, который может обернуться дипломатической победой России и показать, что США ставят во главу угла экономические элементы развития отношений с Москвой, а не политические», — рассуждает собеседник издания.

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Кроме того, Путин и Байден, вероятно, постараются решить дипломатические разногласия, которые в значительной степени затормаживают сотрудничество двух государств.

«Высылка дипломатов негативно сказывается на культурных обменах и дипломатических контактах, на поездках в РФ и США. Возможно, будут достигнуты принципиальные договоренности, которые помогут решить ситуацию», — предположил эксперт.

Вдали от любопытных глаз останутся специальные темы, например, борьба с терроризмом и вопросы по открытому небу и ограничению стратегических вооружений, полагает Петров.

«США наверняка выступят с осуждением РФ по ряду вопросов. Россия выскажется, что нет четких доказательств. Если будут принципиальные достижения в области энергоносителей, то все остальные вопросы, как локомотив, потащат и другие сюжеты, которые могут быть в повестке дня», — подытожил американист.

Федеральное агентство новостей /

В свою очередь корреспондент NBC News Джефф Беннетт выразил мнение, что главным предметом обсуждения двух лидеров станет деэскалация в отношениях между державами.

Geneva, Switzerland is the most likely venue for a potential meeting between Biden and Putin, four administration sources tell NBC News.



Earlier this month, Biden said it is his "hope and expectation" to meet with Putin during his planned visit to Europe in June. — Geoff Bennett (@GeoffRBennett) May 24, 2021

Также Путин и Байден, по его мнению, могут затронуть вопрос положения на Корейском полуострове, ситуацию в Афганистане после вывода оттуда сил коалиции.