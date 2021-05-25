Рар объяснил, почему Евросоюз боится вводить новые санкции против Белоруссии

ИА Народные новости / Александр Рар

После того, как в Минске экстренную посадку совершил рейс авиакомпании Ryanair, летящий из Афин в Вильнюс, Европейский Союз (ЕС) начал изучать возможность введения четвертого пакета санкций в отношении Белоруссии . Многие страны союза уже запретили самолетам совершать рейсы над территорией страны.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» немецкий политолог Александр Рар выразил точку зрения, что полностью ограничивать авиасообщение с Белоруссией европейцы не будут. Летать «в обход» дороже, а нынешние угрозы нужны только для того, чтобы спровоцировать внутри страны новые массовые беспорядки.

«Я думаю, что запрет на полеты над Белоруссией какое-то время останется в силе, но более жесткие санкции вряд ли будут. Евросоюз сейчас сам заинтересован, чтобы транспортные пути в сторону Азии, в сторону России сохранились. Через Украину транзит очень сложен, потому что там идет война [на Донбассе]. ЕС сейчас этот момент будет продумывать. Возможно вырастет число людей из окружения [президента Александра] Лукашенко, которым запретят въезжать в европейские страны», — допустил Александр Рар.

Ранее политолог Юрий Кот объяснял, из-за чего некоторые страны Евросоюза принялись обвинять в случившемся Россию. Подробнее об инциденте в Минске можете прочитать в нашем материале.