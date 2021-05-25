Кот объяснил, почему белорусы и русские для Запада как «кость в горле»

Федеральное агентство новостей /

В минувшее воскресенье самолету авиакомпании Ryanair пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о взрывном устройстве. После этого Великобритания заявила о причастности России к данному инциденту.

Журналист, кинорежиссер и общественный деятель Юрий Кот рассказал корреспонденту «Народных Новостей», что теперь Запад болен навязчивой идеей: в каждом событии заокеанские политики пытаются отыскать следы российского присутствия.

«Ситуация с Белоруссией лишний раз доказывает, что для Запада, Британии и США, мы все русские. Нас можно называть по-разному — белорусами, украинцами, россиянами, но мы все — один народ. Конечно, очередное заявление Британии сделано абсолютно в лондонском стиле — огульное обвинение без каких-либо доказательств. Более того, они утверждают, что белорусские спецслужбы сами якобы не могли бы до этого додуматься, и только, мол, русские способны на такой изощренный ход», — заявил Кот.

По мнению эксперта, Москва готова ответить за свои ошибки, но геополитические «прокуроры» прежде должны предоставить хоть какие-то доказательства своей теории. В качестве примера Юрий Кот напомнил о посадке самолета президента Боливии Эво Моралеса в Австрии в 2013 году и события на Украине того же года, когда Запад положительно реагировал на захват зданий СБУ во Львове, но осуждал аналогичные действия на юго-востоке страны.

«Сегодня явно идет очередная эскалация напряжения с целью указать нам с Белоруссией наше место. Мы, по мнению Запада, — люди низшей расы. Они могут делать то, что хотят, а мы – то, что нам разрешают. Мы в их глазах виноваты в том, что существуем. И если бы нас не стало, они были бы совершено счастливы. Белорусы и русские у них как кость в горле. У нас есть морально-нравственный порядок и мы требуем справедливости и одних и тех же правил для всех», — отметил политолог.

ИА "Политика Сегодня" / Владимир Ягудаев

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