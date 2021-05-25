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Путин рассказал о ходе испытаний ЗРК С-500 и гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Армия
  /   Обновлено: 25 мая 2021 17:09

Путин рассказал о ходе испытаний ЗРК С-500 и гиперзвуковой ракеты «Циркон»
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Зенитные ракетные комплексы С-500 и гиперзвуковая корабельная ракета "Циркон" находятся на финальной стадии испытаний. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

По его слова, к настоящему моменту более 70% ракетных полков ВС РФ прошли перевооружение на современные системы С-400. В ближайшее время в войска начнут поступать новейшие комплексы С-500, испытания которых уже завершаются.

"На заключительной стадии госиспытаний находится корабельная гиперзвуковая ракетная система "Циркон". На очереди поставка в войска комплексов С-500, испытания которых уже успешно завершаются", — сказал Путин в ходе совещания с руководством Минобороны РФ и оборонных предприятий в Сочи.

Он также добавил, что за минувший год удалось серьезно укрепить потенциал ядерной триады РФ. Кроме того, были расширены боевые возможности Военно-морского флота России, в том числе за счет кораблей с крылатыми ракетами "Калибр".

#россия #путин #армия
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