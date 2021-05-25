Врач-инфекционист призвал следовать советам Роспотребнадзора и вакцинироваться

Global Look Press / Luis Lima Jr/Keystone Press Agency

Специалист Илья Акинфиев напомнил россиянам о необходимости позаботиться о своем здоровье заранее и поставить перед летним сезоном отпусков прививку от коронавируса.

Многие россияне уже планируют летние отпуска и кто-то даже подумывает улететь за границу. Врач-инфекционист рассказал Федеральному агентству новостей, как безопасно отдохнуть не только в России, но и за ее пределами. В первую очередь он рекомендовал привиться от COVID-19.

"Если мы говорим про то, когда следует сделать вакцинацию, то чем раньше, тем лучше. Поскольку сразу же становится меньше вариантов встретиться с вирусом, здесь уже это не связано со временем года", — сказал врач.

Он заметил, что пандемия, к сожалению, пока никуда не делась. Риск заразиться коронавирусом по-прежнему велик, поэтому необходимо продолжать соблюдать меры профилактики заболевания.