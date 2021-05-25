Политика Общество Экономика Происшествия Армия Лента новостей

Врач-инфекционист призвал следовать советам Роспотребнадзора и вакцинироваться

Общество

Врач-инфекционист призвал следовать советам Роспотребнадзора и вакцинироваться
Global Look Press  / Luis Lima Jr/Keystone Press Agency

Специалист Илья Акинфиев напомнил россиянам о необходимости позаботиться о своем здоровье заранее и поставить перед летним сезоном отпусков прививку от коронавируса.

Многие россияне уже планируют летние отпуска и кто-то даже подумывает улететь за границу. Врач-инфекционист рассказал Федеральному агентству новостей, как безопасно отдохнуть не только в России, но и за ее пределами. В первую очередь он рекомендовал привиться от COVID-19.

"Если мы говорим про то, когда следует сделать вакцинацию, то чем раньше, тем лучше. Поскольку сразу же становится меньше вариантов встретиться с вирусом, здесь уже это не связано со временем года", — сказал врач.

Он заметил, что пандемия, к сожалению, пока никуда не делась. Риск заразиться коронавирусом по-прежнему велик, поэтому необходимо продолжать соблюдать меры профилактики заболевания.

#роспотребнадзор #вакцинация #врач-инфекционист
Песков подтвердил встречу Путина и Байдена 16 июня в Женеве
Песков подтвердил встречу Путина и Байдена 16 июня в Женеве
Кремль подтвердил информацию о проведении переговоров президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена 16 июня на территории Женевы.
Политика
17:09 | 25 мая
Путин рассказал о ходе испытаний ЗРК С-500 и гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Путин рассказал о ходе испытаний ЗРК С-500 и гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Зенитные ракетные комплексы С-500 и гиперзвуковая корабельная ракета "Циркон" находятся на финальной стадии испытаний. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
Армия
17:04 | 25 мая
Власти Белоруссии закрывают посольство в Канаде
Власти Белоруссии закрывают посольство в Канаде
Правительство Белоруссии приняло решение закрыть посольство на территории Канады. Соответствующая информация опубликована на национальном правовом интернет-портале.
Политика
17:03 | 25 мая