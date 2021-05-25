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В Латвии призвали задержать хоккейную команду Белоруссии

Политика

В Латвии призвали задержать хоккейную команду Белоруссии
pixabay.com  / soerli

Участники чемпионата мира по хоккею от Белоруссии могут оказаться в заложниках в Латвии. Автором предложения выступил депутат сейма республики Айгарс Бикше.

Инициатива последовала на фоне провокации с белорусским флагом в Риге. В рамках ЧМ по хоккею государственный символ Республики Беларусь был заменен на бело-красно-белое полотно. В ответ Минск принял решение о высылке из страны почти всех сотрудников посольства Латвии, сообщает сайт 360tv.ru.

Бикше обвинил Белоруссию в игнорировании человеческих прав и норм международных отношений. По его словам, белорусских спортсменов необходимо удерживать до тех пор, пока Минск не отпустит всех "политзаключенных".

"Это абсолютная и жестокая демонстрация власти", — написал политик в Facebook.

Рига готовится выдворить из республики посла и всех сотрудников диппредставительства Белоруссии. В знак солидарности с Латвией аналогичную провокацию с флагом повторила Литва.

#латвия #белоруссия #хоккейная команда
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