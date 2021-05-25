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Посвященная московской программе реновации выставка открылась в здании Госдумы

Общество
  /   Обновлено: 25 мая 2021 16:47

Посвященная московской программе реновации выставка открылась в здании Госдумы
Global Look Press  / Konstantin Kokoshkin

Выставка "Московская реновация: шаг в будущее" открылась в здании Госдумы. Участниками мероприятия стали мэр столицы Сергей Собянин и член ГД Вячеслав Володин.

Глава Москвы поблагодарил Госдуму, президента России, профильные комитеты и фракции, поддержавшие программу реновации. Реализация проекта приобрела плановый и размеренный характер, добавил Собянин.

Выставка "Московская реновация: шаг в будущее" представляет фотографии, видео и графические материалы. Программу реновации можно рассмотреть с помощью интерактивной стойки информации.

#госдума #володин #собянин
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