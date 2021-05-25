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Российские ученые измерили синдром самозванца

Наука

Российские ученые измерили синдром самозванца
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Версию "Шкалы феномена самозванца" апробировали в России. Соответствующую работу провели ученые НИУ ВШЭ и РАНХиГС.

Участниками исследования стали 400 человек. Понятие "синдром самозванца" стали использовать как научный термин в конце 1980-х годов. Психолог Паулина Кланс объяснила, что понятие характеризует результат систематических наблюдений во время психотерапевтических сеансов. Для человека с таким синдромом свойственно убеждение, что его успех связан со случайностью. Русскоязычную версию "Шкалы феномена самозванца" протестировали в НИУ ВШЭ и РАНХиГС.

Существует ряд способов борьбы с данным расстройством. Каждое утро следует думать, как жизнь хороша, а вечером — "какой я молодец". После этого рекомендуется взяться за самое сложное дело, которое при этом можно довести до конца, говорится в публикации на сайте 360tv.ru.

#ученые #ранхигс #синдром самозванца
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