Жители Екатеринбурга пожаловались на включенное отопление во время жары

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Массовые жалобы стали поступать от жителей Екатеринбурга, которые недовольны включением отопления в домах в разгар жары.

В последние дни на территории Свердловской области держится аномальная жара. Вчера в Екатеринбурге синоптики зафиксировали очередной погодный рекорд. Температура воздуха в городе поднялась до +34 градусов. Несмотря на это, батареи в домах жителей города оказались горячими.

"В 11:00 в квартире температура 35 градусов. Батареи — кипяток", — цитирует E1ru слова одной из горожанок.

Представители теплосети объяснили, что не включали централизованное отопление. Батареи в домах нагрелись из-за того, что их промывали горячей водой. Такая практика является распространенной при подготовке к отопительному сезону.

Недавно стало известно, что директор парка Маяковского в Екатеринбурге Екатерина Кейльман заявила о своем уходе с должности. Она решила уйти из-за профессиональных трудностей, сообщает сайт 360tv.ru.