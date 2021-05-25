Политолог Ищенко описал пословицей встречу Зеленского с «Зелеными» из ФРГ

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский поступил разумно, начав уже сейчас налаживать отношения с немецкой партией «Союз-90/Зеленые», заявил в разговоре с «Политикой Сегодня» президент Центра системного анализа и прогнозирования в Украине Ростислав Ищенко.

Так политолог прокомментировал недавнюю встречу Зеленского и сопредседателя «Зеленых» Роберта Габека, на которой стороны обсудили риски ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», а также экономическое сотрудничество двух стран. Кроме того, украинский лидер пригласил собеседника посетить Донбасс.

«В Бундестаге она [партия "Зеленых"] точно будет. Поэтому, если они имеют общую позицию, а у них пока что по "Северному потоку — 2" общая позиция, то почему бы и не поддержать друг друга, вполне нормальный ход. У Украины сейчас в этом отношении поддержка сократилась, даже США взяли паузу. Поэтому на безрыбье и рак рыба. Приходится работать с тем, кто есть», – прокомментировал Ищенко.

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По мнению Ищенко, у «Зеленых» есть все шансы занять в Германии роль правящей политической силы. Даже в случае проигрыша на выборах, партия сможет оказывать заметное влияние на внешнюю политику ФРГ.

«Естественно, надо заранее наладить отношения, а не тогда, когда все случится. Тем более, что у них общая позиция, так что есть о чем поговорить», – считает эксперт.

Отметим, в Германии накануне провели очередной социологический опрос из которого следует, что нынешний правящий блок «ХДС/ХСС» начинает сдавать позиции, потеряв за неделю 1% избирателей. Такая же ситуация сложилась и с партией «Зеленых». А вот «Свободная демократическая партия», напротив, набрала два процента, передает ТАСС.

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Таким образом, на сегодняшний день по числу сторонников лидируют консервативный блок во главе с Ангелой Меркель (24%). «Зеленые» дышат им в спину, уступая в процентном соотношении одну позицию (23%). Напомним, выборы в Бундестаг состоятся в Германии 26 сентября.