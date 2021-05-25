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Задержание россиянки на 72 часа в Минске подтвердили в МИД РФ

Происшествия

Задержание россиянки на 72 часа в Минске подтвердили в МИД РФ
Федеральное агентство новостей  / Татьяна Костянова

Белоруссия подтвердила задержание в Минске гражданки России Софии Сапеги на 72 часа, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россиянку задержали в связи с подозрениями в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии.

После трех суток в отношении нее примут решение об избрании меры пресечения или освобождении, отмечено в комментарии российского ведомства.

Захарова также сообщила, что в ближайшее время Москва должна получить разрешение на консульский доступ к Сапеге. В первой половине дня российский консул встретился с ее родителями.

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