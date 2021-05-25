Год без Флойда: как смерть иконы BLM изменила США

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

В средневековой Европе фальшивомонетчиков варили в кипятке, а в Древней Греции изгоняли из полисов, обрекая на медленную смерть в скитаниях. Офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин, прибывший на вызов 25 мая прошлого года в район Паудерхорн, решил поступить гуманнее: афроамериканца Джорджа Флойда, который минутами ранее расплатился в магазине фальшивой двадцаткой, страж порядка попросил вернуть незаконно купленный товар.

На требование полицейского мужчина ответил отказом, после чего офицеру Шовину пришлось его задержать. Явно нетрезвый Флойд начал было сопротивляться, но потерял сознание и через несколько часов скончался в местной больнице.

Смерть Джорджа Флойда всколыхнула Америку и пробудила дремлющее с 2012 года движение Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих важны» — англ.). За прошедший год активисты BLM больше разрушили, чем создали. Волна погромов прокатилась по США, оставив после себя лишь разоренные торговые кварталы и тлеющие баррикады. Впрочем, обо всем по порядку.

pexels.com /

Почти Мартин Лютер Кинг

Для демократа Джозефа Байдена, выступившего против республиканца Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года, трагедия в семье Джорджа Флойда стала одной из составляющих избирательной кампании. Даже после того, как мирные шествия сторонников BLM вылились в протесты с применением оружия против полицейских, Байден стоял на стороне афроамериканцев.

В июле 2020 года камеры журналистов зафиксировали, как глава Белого дома встал на колено в знак солидарности с темнокожим населением Америки и движением BLM. Уже спустя месяц активисты последнего уже громили Портленд (штат Орегон) и обливали пожилых людей белой краской.

Biden made a stop at his old home in Scranton today. He was greeted by a crowd of supporters. pic.twitter.com/pvivAqipXW — Madeleine Rivera (@madeleinerivera) July 9, 2020

Поддержка бунтующего «электората» позволила Байдену сократить разрыв с оппонентом по предвыборной гонке, а после и выиграть выборы. Во главе Соединенных Штатов демократ может позволить себе забыть имя министра обороны, стоящего за его спиной, но не предать память Джорджа Флойда.

Не так давно президент США сравнил гибель фальшивомонетчика со смертью Мартина Лютера Кинга — легендарного борца за права темнокожих и баптистского проповедника, который боролся за равенство между цветным и белым населением Соединенных Штатов.

«Даже убийство доктора Кинга не оказало такого глобального воздействия, как смерть Джорджа Флойда», — сообщил Байден журналистам в Филадельфии.

Joe Biden says even Martin Luther King Jr.'s assassination did not have the worldwide impact that George Floyd's death did pic.twitter.com/bOXYYL6lcC — Reuters (@Reuters) June 12, 2020

wikipedia.org / Rowland Scherman - U.S. National Archives and Records Administration/ Общественное достояние

Танцы и крещенские купания

Со дня смерти Флойда Америка и правда изменилась. Больше всего досталось полицейским: упав в глазах части населения, многие офицеры принялись восстанавливать доброе имя. Чтобы хоть как-то реабилитировать стражей порядка перед обществом, власти даже придумали акцию «кофе с копом» — возможность встретиться с полицейским и выпить чашку горячего напитка.

Известный историк Евгений Понасенков, однако, разглядел в этом подготовку к государственному перевороту. Подробнее о его точке зрения можете прочитать в нашем материале.

Почуяв поддержку влиятельного покровителя из Овального кабинета, члены Демократической партии США принялись выдвигать инициативу за инициативой, ни одна из которых так и не дошла до реализации. Чего только стоит изображение борца против рабства Гарриет Табмен на купюрах в 20 долларов или попытки выплатить репарации «потомкам рабов».

Фигура Флойда за прошедший год на территории Соединенных Штатов стала чуть ли не божеством. Стены Миннеаполиса изрисовали портретами погибшего, а на месте его задержания общественные организации начали проводить обряды крещения.

Global Look Press / Frederic Kern / Geisler-Fotopress

Дополняют картину танцы в стиле «тверк» на фоне центрального монумента Вашингтона и компенсация в размере 27 миллионов долларов семье Джорджа Флойда. Между тем офицеру Дереку Шовину, который 25 мая 2020 года действовал по инструкции, грозит 40 лет лишения свободы. За вердиктом суда приумножившие семейный капитал родственники погибшего следили затаив дыхание.

This is the moment George Floyd’s older brother, sister and several family members heard the guilty verdicts https://t.co/GmUzICUP0J pic.twitter.com/j1YqBQ82e3 — Bloomberg TV (@BloombergTV) April 20, 2021

Год со знаком минус

За кадром остается судебно-медицинская экспертиза, которая показала наличие в крови Джорджа Флойда следов наркотиков, благодарности в адрес погибшего рецидивиста со стороны спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и многое другое.

Вспомнить все сложно, отмечает ведущий научный сотрудник Института международных исследований, политолог и дипломат Виктор Мизин: уж слишком много событий, так или иначе связанных с гибелью Флойда, произошло в США за прошедший год.

«И события эти, к сожалению, со знаком минус, — объясняет эксперт. – Движение BLM расшатало всю политическую ситуацию в Америке, ведь большую его часть составляли полубандиты. На улицах США происходили страшные вещи: сносы памятников, которые стояли десятилетиями, коленопреклонение со стороны тех людей, которые вообще не имели в роду рабовладельцев. Это совершенно нездоровая ситуация, когда Америка поляризована как никогда. Ситуация даже хуже, чем в период гражданской войны [1861–1865 годов]».

pexels.com /

Внутренние разногласия в обществе касаются не только самих американцев, но и авторитета США на международной арене. Впрочем, многие вещи, такие как коррупционное прошлое Байдена и его сына Хантера, или информация о вбросах на прошедших президентских выборах, уже забываются, добавил Мизин.

Гибель Джорджа Флойда в Соединенных Штатах забудут вряд ли, заключил политолог, а протесты BLM и леволиберальная политика Джо Байдена даст свои плоды через несколько лет. Есть основания полагать, что обещаниям американского президента не суждено сбыться. Лишнее тому доказательство — реформа полиции, которую глава государства обещал провести к годовщине смерти Флойда, но в решающий день преподнес родственникам погибшего лишь экскурсию по Белому дому.