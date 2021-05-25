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Директор Росгвардии проверил подготовку силовиков к Евро-2020

Общество
  /   Обновлено: 25 мая 2021 15:55

Директор Росгвардии проверил подготовку силовиков к Евро-2020
ИА «Политика Сегодня»  / Валерия Покидова

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов проверил готовность силовиков к обеспечению безопасности предстоящего чемпионата Европы по футболу.

На базе стадиона "Газпром Арена" 25 мая состоялись специальные учения правоохранителей. В ходе тренировок силовики отрабатывали вопросы по организации взаимодействия и выполнение задач, связанных с обеспечением безопасности во время проведения матчей Евро-2020.

Уточняется, что правоохранители отрабатывали обезвреживание взрывоопасных предметов, эвакуацию граждан, освобождение заложников, а также использование авиации и катеров Росгвардии.

Директор Росгвардии подчеркнул, что взаимодействующие структуры сумели выработать особый механизм решения задач по обеспечению безопасности во время проведения массовых мероприятий. Силовики также имеют большой опыт работы в этом направлении после проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

#футбол #евро #росгвардия #золотов
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