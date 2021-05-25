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Суд признал законным продление ареста журналиста Ивана Сафронова

Происшествия
  /   Обновлено: 25 мая 2021 15:53

Суд признал законным продление ареста журналиста Ивана Сафронова
Агентство городских новостей Москва  / 

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов будет находиться под стражей до 7 июля. Таким образом, общий срок ареста журналиста в июле составит один год.

Мосгорсуд признал законным продление ареста советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова по делу о госизмене.

Правоохранители задержали подозреваемого 7 июля 2020 года. Он обвиняется в работе на спецслужбы Запада. В середине марта суд продлил Сафронову арест до 7 мая. Адвокат экс-главы Роскосмоса заявлял, что следователи подозревают его в сотрудничестве с чешскими спецслужбами с 2012 года.

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