Путин призвал отобрать новейшие разработки для госпрограммы вооружений до 2034 года

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу по определению образцов перспективных вооружений и военной техники, которые лягут в основу госпрограммы вооружений до 2034 года.

Президент настоял на необходимости анализа и определения перспективных систем для нужд армии и флота во время военного совещания с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса. Серия совещаний стартовала 25 мая и продлится до 27 мая включительно.

"Следует всесторонне проанализировать перспективные системы вооружения и военной техники для армии и флота, определить образцы, которые станут основой при подготовке новой государственной программы вооружений до 2034 года", — отметил президент.

Лидер страны сообщил, что соответствующие работы уже были запущены, но их следует окончить в срок. Ранее президент подвел итоги за 2020 год и отметил, что пандемия не внесла коррективы в действия ВС РФ, все цели армии и флота были успешно достигнуты.