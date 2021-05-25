Политика Общество Экономика Происшествия Армия Лента новостей

Путин призвал отобрать новейшие разработки для госпрограммы вооружений до 2034 года

Армия
  /   Обновлено: 25 мая 2021 15:47

Путин призвал отобрать новейшие разработки для госпрограммы вооружений до 2034 года
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу по определению образцов перспективных вооружений и военной техники, которые лягут в основу госпрограммы вооружений до 2034 года.

Президент настоял на необходимости анализа и определения перспективных систем для нужд армии и флота во время военного совещания с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса. Серия совещаний стартовала 25 мая и продлится до 27 мая включительно.

"Следует всесторонне проанализировать перспективные системы вооружения и военной техники для армии и флота, определить образцы, которые станут основой при подготовке новой государственной программы вооружений до 2034 года", — отметил президент.

Лидер страны сообщил, что соответствующие работы уже были запущены, но их следует окончить в срок. Ранее президент подвел итоги за 2020 год и отметил, что пандемия не внесла коррективы в действия ВС РФ, все цели армии и флота были успешно достигнуты.

#путин #вс рф #военное совещание
Песков подтвердил встречу Путина и Байдена 16 июня в Женеве
Песков подтвердил встречу Путина и Байдена 16 июня в Женеве
Кремль подтвердил информацию о проведении переговоров президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена 16 июня на территории Женевы.
Политика
17:09 | 25 мая
Путин рассказал о ходе испытаний ЗРК С-500 и гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Путин рассказал о ходе испытаний ЗРК С-500 и гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Зенитные ракетные комплексы С-500 и гиперзвуковая корабельная ракета "Циркон" находятся на финальной стадии испытаний. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
Армия
17:04 | 25 мая
Власти Белоруссии закрывают посольство в Канаде
Власти Белоруссии закрывают посольство в Канаде
Правительство Белоруссии приняло решение закрыть посольство на территории Канады. Соответствующая информация опубликована на национальном правовом интернет-портале.
Политика
17:03 | 25 мая