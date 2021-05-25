Монтян одной фразой поставила под сомнение логику Запада в деле Ryanair

youtube.com / Тетяна Монтян

Нельзя исключать версию причастности палестинского движения ХАМАС к ложному сообщению о минировании самолета Ryanair, который в минувшее воскресенье был экстренно посажен в Минске, пока Запад этого доказательно не опровергнет.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказала украинский юрист Татьяна Монтян, комментируя историю незапланированной посадкой в Минске самолета компании Ryanair, выполнявшего рейс из Афин в Вильнюс.

Напомним, в воскресенье на борту экстренно севшего в Минске самолета был задержан главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого белорусские власти обвиняют в организации массовых беспорядков летом 2020 года.

Причиной экстренной посадки лайнера стало ложное сообщение о минировании воздушного судна, которое поступило электронным письмом на почту белорусского Национального аэропорта «Минск».

Написанное по-английски электронное письмо, как рассказал глава департамента по авиации белорусского Минтранса Артем Сикорский, было подписано палестинским движением ХАМАС, а в тексте говорилось, что, если Европа не перестанет поддерживать Израиль в палестино-израильском конфликте, борт будет взорван над Вильнюсом.

Global Look Press / Darius Mataitis via www.imago-im

Палестина опровергла сообщение о том, что движение ХАМАС якобы угрожало взорвать самолет над европейской столицей, сразу же, как только эта информация была обнародована.

По мнению Татьяны Монтян, причастность ХАМАС к «минированию» пассажирского самолета полностью исключать нельзя, поэтому белорусские силовики действовали по обстоятельствам и при этом совершенно корректно, а президент Белоруссии Александр Лукашенко не нарушил ни одной международной нормы.

Теперь Запад должен доказать, что движение ХАМАС действительно не имеет к произошедшему никакого отношения.

«Касательно письма от ХАМАС: докажите, что его написали сами белорусы», — написала Монтян, одной фразой поставив под сомнение версию о непричастности Палестины к «минированию» авиалайнера.

По словам юриста, прежде чем говорить о санкциях по отношению к Белоруссии, западные государства должны убедительно доказать, что палестинцы не отправляли электронного письма с угрозами взорвать самолет.

Отсутствие вины ХАМАС в этой истории неочевидно, подчеркнула Монтян, поэтому сначала должны быть предъявлены доказательства, а потом уже речь пойдет о санкциях.

instagram.com / @ Роман Протасевич

Также юрист высказала мнение, что все раздающиеся в последние дни выпады в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, это чистейший цинизм, особенно, если вспомнить о задержанном без суда и следствия основателе WikiLeaks Джулиане Ассанже.

В заключение же Монтян напомнила, что задержанный при посадке в Минске Роман Протасевич, действительно публиковал призывы к расправе над собственными соотечественниками, в отличие от того же Ассанжа, годами томящегося в заключении.