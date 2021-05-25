В Белоруссии анонсировали злободневные темы переговоров Лукашенко с депутатами

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду намерен встретиться с парламентариями республики. В рамках заседания лидер планирует обсудить злободневные темы.

Участие в переговорах также примут представители Совета республики и Конституционной комиссии. Приглашение на встречу получили и главы различных ведомств, и общественные деятели. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Предположительно, заседание состоится в Овальном зале.

Ранее Запад осудил Белоруссию за инцидент с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске. В частности, лидеры ЕС ввели ограничения на авиасообщение с республикой.