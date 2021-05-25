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Реконструкцию пляжа мыса Ахлестышева заморозили во Владивостоке

Общество
  /   Обновлено: 25 мая 2021 15:08

Реконструкцию пляжа мыса Ахлестышева заморозили во Владивостоке
pixabay.com  / pasja1000

Пляж на мысе Ахлестышева во Владивостоке не реконструируют к началу туристического сезона. Работы отложили из-за отсутствия финансирования.

Предполагалось, что в рамках реконструкции на пляже появятся лежаки, освещение, туалеты, навесы и павильон. К тому же планировалось провести озеленение и работу с береговой линией, рассказали в городской дирекции общественных пространств. Всего в этом году во Владивостоке запланировано благоустройство шести территорий. Среди них пляжные зоны в районе улицы Татарской и на Второй речке.

#владивосток #пляж #ахлестышев
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