Реконструкцию пляжа мыса Ахлестышева заморозили во Владивостоке

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Пляж на мысе Ахлестышева во Владивостоке не реконструируют к началу туристического сезона. Работы отложили из-за отсутствия финансирования.

Предполагалось, что в рамках реконструкции на пляже появятся лежаки, освещение, туалеты, навесы и павильон. К тому же планировалось провести озеленение и работу с береговой линией, рассказали в городской дирекции общественных пространств. Всего в этом году во Владивостоке запланировано благоустройство шести территорий. Среди них пляжные зоны в районе улицы Татарской и на Второй речке.