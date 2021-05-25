Эксперт объяснил, как запрет полетов над Белоруссией скажется на россиянах

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Решение отдельных европейских авиакомпаний отказаться от полетов над территорией Белоруссии никак не отразится на россиянах.

Уверенность в этом в беседе с изданием «Народные Новости» высказал Александр Осауленко – руководитель Ассоциации туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь».

Напомним, в понедельник Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям выполнять полеты через воздушное пространство европейских стран. Это решение было прин6ято по итогам саммита, на котором обсуждался воскресный инцидент с экстренной посадкой в Минске летевшего из Афин в Вильнюс самолета Ryanair и задержания находившегося на его борту Романа Протасевича, которого в Белоруссии обвиняют с организации массовых беспорядков. При этом глава Евросовета Шарль Мишель, сообщая о запрете самолетам белорусских авиалиний летать над Европой, добавил, что и европейские авиаперевозчики получили рекомендацию отказаться от полетов над Белоруссией.

Практически сразу после выступления Шарля Мишеля, министр транспорта Латвии Талис Линкайтс заявил, что полеты над территорией Белоруссии прекращает латвийская авиакомпания airBaltic. Следом аналогичное решение приняла финская авиакомпания Finnair и французская Air France, при чем последняя изменила полетный план даже для самолетов, уже находившихся в воздухе. Также часть рейсов в обход Белоруссии проложила и сингапурская авиакомпания Singapore Airlines. И, конечно, Украина заявила о полном прекращении авиасообщения с Белоруссией, начиная с полуночи 26 мая.

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Комментируя происходящее, Александр Осауленко, заявил, что эта ситуация никак не отразится на туристах из РФ, так как в настоящее время границы России закрыты для туристов из-за пандемии коронавируса.

«Авиасообщение есть только с пятью странами, одна из которых Абхазия, куда перелеты осуществляются по российской территории. Остальные направления, которые открываются оперативным штабом, обеспечиваются российскими авиакомпаниями. Транспортное сообщение восстановлено для четырех социальных групп, и такая социальная группа как "турист", относится только к трем островным государствам, куда у нас массового туризма нет», — рассказал глава «Турпомощи».

При этом эксперт напомнил, что решения Еврокомиссии носят не обязательный, а рекомендательный характер, поэтому авиакомпаниям приходится самостоятельно принимать решение о том будут ее самолеты продолжать полеты над Белоруссией или нет.

Очевидно, что решение ряда европейских авиакомпаний о прекращении полетов является чисто политическим, и оно принесет авиаперевозчикам серьезный экономический ущерб. Но, возможно, Еврокомиссия, решит возместить этим компаниям убытки, добавил Осауленко.

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А после окончания пандемии, добавил эксперт, Россия первым делом займется восстановлением маршрутов собственных авиакомпаний и решение Евросоюза по Минску никак не повлияет на стоимость перелетов.

«По окончании пандемии Россия в первую очередь будет восстанавливать собственное авиасообщение, и транзиты, как правило, осуществляются по гибкой экономической шкале. Ну и потом белорусские авиакомпании не работали у нас на массовых туристических направлениях. Мы сами перевозим наших туристов, в основном чартерными рейсами», — напомнил эксперт.

По словам Осауленко, с 25 мая самолеты российских авиакомпаний совершают рейсы уже в 34 страны, включая Италию, Францию, Германию, Финляндию и другие страны Евросоюза. А белорусские авиаперевозчики, если что-то и теряют, то в конце концов Европа – это еще не весь мир, и даже не одна шестая часть суши, отметил эксперт.

Транзитные рейсы через территорию Белоруссии будут совершаться все равно, а сами белорусы смогут летать в другие страны и через российскую территорию, заключил Осауленко.