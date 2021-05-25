Глава Воронежской области рекомендовал дать выходной готовым вакцинироваться

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Работодателям из Воронежской области рекомендовали дать дополнительный отгул сотрудникам, которые готовы сделать прививку от коронавируса.

Рекомендацию озвучил губернатор Александр Гусев. Она закреплена в подписанном им указе, сообщает пресс-служба местного правительства.

"Стратегически мыслящие руководители понимают необходимость защиты от коронавируса". — заявил он.

Такая мера позволит местным предприятиям и организациям более уверенно планировать будущее. Это будет возможно за счет того, что трудовые коллективы будут вакцинированы от COVID-19, объяснил Гусев.