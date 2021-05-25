Штормовое предупреждение из-за ливней с грозами объявили в Ростове

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Сложные погодные условия ожидаются днем 25 мая по всей территории Ростовской области, сообщили в ГУ МЧС.

По данным синоптиков, в регионе начнутся сильные ливни с грозами. Помимо дождей, возможен град и усиление шквального ветра до 20-23 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными погодными условиями жителей области просят не выходить из дома без особой нужды. Также во время шторма следует убрать со дворов и балконов вещи, которые может унести ветер. Кроме того, в такое время нельзя оставлять автомобили возле деревьев и рекламных щитов.