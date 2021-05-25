NBC: Блинкен прибыл в Израиль, чтобы поддержать прекращение огня в секторе Газа

Американский госсекретарь Энтони Блинкен прибыл на территорию Израиля для проведения переговоров с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, сообщили журналисты NBC.

Дипломат также проведет встречу со своим израильским коллегой Габи Ашкенази. Основной темой визита Блинкена является закрепление режима прекращения огня в секторе Газа.

"Впереди еще много тяжелой работы по восстановлению надежды, уважения и некоторого доверия между общинами, но мы увидели альтернативу, и это должно побудить всех нас удвоить наши усилия по сохранению мира и улучшению жизни как израильтян, так и палестинцев", — заявил госсекретарь по прибытии в регион.