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NBC: Блинкен прибыл в Израиль, чтобы поддержать прекращение огня в секторе Газа

Политика

NBC: Блинкен прибыл в Израиль, чтобы поддержать прекращение огня в секторе Газа
Global Look Press  / CNP / AdMedia

Американский госсекретарь Энтони Блинкен прибыл на территорию Израиля для проведения переговоров с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, сообщили журналисты NBC.

Дипломат также проведет встречу со своим израильским коллегой Габи Ашкенази. Основной темой визита Блинкена является закрепление режима прекращения огня в секторе Газа.

"Впереди еще много тяжелой работы по восстановлению надежды, уважения и некоторого доверия между общинами, но мы увидели альтернативу, и это должно побудить всех нас удвоить наши усилия по сохранению мира и улучшению жизни как израильтян, так и палестинцев", — заявил госсекретарь по прибытии в регион.

Он добавил, что Соединенные Штаты продолжат укреплять сотрудничество с Израилем, цитируют слова чиновника журналисты.

#сша #израиль #сектор газа #Блинкен
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