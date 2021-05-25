Политика Общество Экономика Происшествия Армия Лента новостей

В МИД РФ заявили о новом милитаристском режиме в центре Европы

Армия
  /   Обновлено: 25 мая 2021 14:52

В МИД РФ заявили о новом милитаристском режиме в центре Европы
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России  / 

Украина превращается в слабо контролируемый милитаристский режим посреди Европы при активном содействии стран НАТО, как констатировали в МИД РФ.

Представитель ведомства Мария Захарова отреагировала на недавнее сообщение о возможной реформе армии Украины в пользу увеличения ее численности и разместила по данному поводу пост на странице в Facebook. Захарова отметила, что реформа, предложенная украинским президентом Владимиром Зеленским, направлена на накачку Украины "натовским оружием" и раздувание военных бюджетов.

"В центре Европы вскармливается милитаристский режим, слабо контролирующий внутреннюю ситуацию и разгул экстремистских сил. Удушение свобод и гражданских прав идет под отблески неонацистских факелов, калечащих молодых украинцев", — отметила дипломат.

Во вторник, 25 мая, Зеленский внес на рассмотрение депутатов Рады закон о принципах национального сопротивления, предусматривающий увеличение численности Вооруженных сил Украины.

#захарова #всу #мид рф #зеленский
Американские СМИ объявили дату и место переговоров Путина и Байдена
Американские СМИ объявили дату и место переговоров Путина и Байдена
Зарубежные издания сообщили, что саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена пройдет 15-16 июня в Швейцарии.
Политика
15:31 | 25 мая
Прилепин рассказал, как служил в ОМОН и чувствовал себя собакой
Прилепин рассказал, как служил в ОМОН и чувствовал себя собакой
Партия «Справедливая Россия — За правду» предложила ввести справедливый базовый доход. Захар Прилепин вспомнил личную историю о дефолте 1998 года.
Региональная повестка
15:22 | 25 мая
Комздрав Петербурга прокомментировал информацию о занятости коек в "Ленэкспо"
Комздрав Петербурга прокомментировал информацию о занятости коек в "Ленэкспо"
Комитет по здравоохранению Петербурга назвал некорректной новость о занятости коек для больных коронавирусом в "Ленэкспо".
Общество
15:11 | 25 мая