В МИД РФ заявили о новом милитаристском режиме в центре Европы

Пресс-служба департамента информации и печати МИД России /

Украина превращается в слабо контролируемый милитаристский режим посреди Европы при активном содействии стран НАТО, как констатировали в МИД РФ.

Представитель ведомства Мария Захарова отреагировала на недавнее сообщение о возможной реформе армии Украины в пользу увеличения ее численности и разместила по данному поводу пост на странице в Facebook. Захарова отметила, что реформа, предложенная украинским президентом Владимиром Зеленским, направлена на накачку Украины "натовским оружием" и раздувание военных бюджетов.

"В центре Европы вскармливается милитаристский режим, слабо контролирующий внутреннюю ситуацию и разгул экстремистских сил. Удушение свобод и гражданских прав идет под отблески неонацистских факелов, калечащих молодых украинцев", — отметила дипломат.

Во вторник, 25 мая, Зеленский внес на рассмотрение депутатов Рады закон о принципах национального сопротивления, предусматривающий увеличение численности Вооруженных сил Украины.