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Песков назвал идею Лондона об антироссийских санкциях неадекватной

Политика

Песков назвал идею Лондона об антироссийских санкциях неадекватной
ПолитЭксперт  / Евгений Зайцев

Идея Лондона ввести санкции против Москвы из-за случая с самолетом в Минске неадекватна с политической точки зрения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь прокомментировал недавнее заявление министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба. Дипломат сообщал, что Лондон может ввести ограничения против российского газопровода "Северный поток — 2" в связи с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в белорусской столице.

"Наверное, уже скоро дойдет до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования", — отметил Песков в ходе беседы с журналистами.

Песков также назвал реакцию британских властей на случившееся проявлением русофобской одержимости.

#санкции #песков #ryanair #Северный поток — 2
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