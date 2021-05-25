Участие в нежелательной организации обернулось для Ройзмана штрафом

twitter.com / @roizmangbn

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был признан виновным в административном правонарушении. Псевдоактивист приговорен к штрафу в 5 тысяч рублей.

Протокол в отношении виновника был составлен в марте. Тогда его задержали на форуме, куда съехались "независимые депутаты". Мероприятие было организовано при содействии нежелательной в России организации. За сотрудничество с данной структурой и был наказан Ройзман.

В январе нарушитель стал участником незаконного митинга. Он был оштрафован на 20 тысяч рублей, сообщал ФАН.