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Участие в нежелательной организации обернулось для Ройзмана штрафом

Происшествия

Участие в нежелательной организации обернулось для Ройзмана штрафом
twitter.com  / @roizmangbn

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был признан виновным в административном правонарушении. Псевдоактивист приговорен к штрафу в 5 тысяч рублей.

Протокол в отношении виновника был составлен в марте. Тогда его задержали на форуме, куда съехались "независимые депутаты". Мероприятие было организовано при содействии нежелательной в России организации. За сотрудничество с данной структурой и был наказан Ройзман.

В январе нарушитель стал участником незаконного митинга. Он был оштрафован на 20 тысяч рублей, сообщал ФАН.

#форум #штраф #ройзман
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