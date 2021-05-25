Прилепин рассказал, как служил в ОМОН и чувствовал себя собакой

фото из личного архива Захара Прилепина /

Писатель Захар Прилепин заявил, что идея «Справедливой России — За правду» о введении в стране справедливого базового дохода является для него личной историей. Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной предвыборным инициативам партии.

Ранее эсеры предложили выплачивать всем россиянам ежемесячно около 10 тыс. рублей. По словам члена Центрального совета СР Николая Старикова, льгота получит название «Справедливый базовый доход».

«Сегодня около 18 миллионов сограждан живут за чертой бедности. <...> Число долларовых миллиардеров растет. На этом форе необходимо предложить меры, чтобы решить этот комплекс проблем, и такие меры у партии есть. <...> Это регулярная выплата со стороны государства человеку по факту рождения», — сказал Стариков.

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / Kremlin Pool / Komsomolskaya Pravda / Vasilii Smirnov

Авторы предлагают сначала платить наименее социально-защищенным слоям населения, а затем каждому россиянину. Сумма призвана закрыть основные базовые потребности человека.

Сопредседатель партии Захар Прилепин посетовал, что сегодня в России находятся критики «квази-государственного толка», которые всячески стремятся экономить государственные деньги. По его словам, они опасаются, что люди попросту «пропьют» выданные им выплаты, однако это мнение ошибочно.

«За критикой предложений стоит неуважение к собственному народу. Я подхожу к этому с личностным рвением, потому что в 1998 году, когда я работал в ОМОНе, случился дефолт. Это совпало с рождением ребенка, у жены на фоне стресса пропало молоко, а у меня осталась часть зарплаты в 300 рублей. Этого хватало на лишь на две банки детской смеси. Я не мог жить не то что социальным, а физическим способом», — поделился Прилепин.

Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Описывая свое состояние, Прилепин заявил, что почувствовал тогда себя «брошенным государством». В свою очередь базовый доход гарантирует, что россияне не окажутся в подобной ситуации.

«Это был стресс, я ощутил себя, как брошенный ребенок или собака. Я понял, что в подобной ситуации в случае неустойчивого экономического положения или коронавируса эта вещь гарантирует всем детям нашей страны не попасть в такую ситуации. Эти пресловутые 10 тыс. рублей есть в нашем государстве», — выразил уверенность сопредседатель партии.

Прилепин также подчеркнул, что нововведения несут в себе и патриотически-философский смысл. Безусловная выплата означает, что ребенок получает деньги только за то, что родился в России.

«Вижу в этом ощущение ладоней нашего государства, которое держит тебя в них как ребенка. А потом [следует прим. ред.] развить такое же отношение и ко все взрослым. Государство имеет <...> возможности для этого», — подытожил Прилепин.

По словам политика, партия предлагает начать выплаты уже с января 2022 года.