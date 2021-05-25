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Песков рассказал журналистам, смотрит ли Путин чемпионат мира по хоккею

Политика

Песков рассказал журналистам, смотрит ли Путин чемпионат мира по хоккею
digital.gov.ru  / Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

График российского лидера Владимира Путина не дает возможности полноценно следить за игрой национальной сборной по хоккею, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, загруженность не позволяет наблюдать за играми Чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Но иногда появляется возможность уделить этому занятию минуту свободного времени.

"Что касается президента, то убежден, что если речь идет о каком-то позднем времени, то, может быть, он какую-то минуту и использует, чтобы глянуть на то, что происходит на экране во время игры", — отметил Песков.

При этом представитель Кремля указал, что оценивать игру российской сборной можно будет уже по результатам и медалям.

#путин #песков #хоккей
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